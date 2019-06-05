Общество

Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифа

Общество 05.06.2019 11:34
10924 16
05.06.2019 11:34


Облдума отказалась направлять губернатору парламентский запрос по вопросу снижения тарифа на обращение с ТКО для населения. Проект постановления был включен в повестку дня. Автор документа - депутат Михаил Таранцов, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».
Профильный думский комитет  рекомендовал думе не принимать запрос. Глава комитета Юрий Корбаков заявил, что нормативы накопления ТКО в регионе не завышены, направлять запрос  нецелесообразно. По словам Юрия Корбакова, информация, которая распространялась в СМИ о якобы завышенных нормативах в регионе на вывоз ТКО не нашла подтверждения. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты
20.05.2019 14:29
29194 23
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
22070 0
Волгограду вернули потерянный причал
29.05.2019 10:20
12652 14
Общество
05.06.2019 13:36
Общество 05.06.2019 13:36
608 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 12:38
Общество 05.06.2019 12:38
1960 2 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 11:26
Общество 05.06.2019 11:26
6279 3 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 08:41
Общество 05.06.2019 08:41
10107 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 17:44
Общество 04.06.2019 17:44
1589 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 16:17
Общество 04.06.2019 16:17
586 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 16:07
Общество 04.06.2019 16:07
5187 10 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 13:24
Общество 04.06.2019 13:24
2884 2 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 12:57
Общество 04.06.2019 12:57
5189 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 11:59
Общество 04.06.2019 11:59
7952 21 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 10:07
Общество 04.06.2019 10:07
5311 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 09:06
Общество 04.06.2019 09:06
1355 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.06.2019 22:41
Общество 03.06.2019 22:41
7153 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.06.2019 17:52
Общество 03.06.2019 17:52
5193 17 Обсудить

0
Далее
Общество
03.06.2019 17:32
Общество 03.06.2019 17:32
987 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:06
Верховный суд РФ подтвердил приговор убийце-расчленителю из ВолжскогоСмотреть фотографии
15:44
Волгоградские единороссы нашли конкурента губернатору на выборахСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде мужчина на “Оке” пытался сжечь рыбный цехСмотреть фотографии
15:05
У крупного магазина в Волгограде разлилось “море”Смотреть фотографииCмотреть видео
14:17
Волгоградец впал в ярость после сделанного ему замечания и избил "обидчика"Смотреть фотографии
13:36
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителяСмотреть фотографии
13:34
Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедицинойСмотреть фотографии
12:40
На севере Волгограда горит стихийная свалкаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районовСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области объявил о решении идти на выборыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Жителя Волгоградской области будут судить за увечье четырехмесячного ребенка
12:16
“На особом контроле”: В Волгограде полицейские разберутся в гибели лошадей на пожареСмотреть фотографии
11:38
В АО «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифаСмотреть фотографии
11:26
На севере Волгограда улицу затопила коммунальная рекаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
"Он - не бес!": депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы вступились за бывшего главу государства Смотреть фотографии
10:29
Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатораСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде в деле о смертельном крушении катамарана "Елань-12" появился новый фигурантСмотреть фотографии
09:20
В центре Волгограда молодой человек пострадал в стычке у караоке-клубаСмотреть фотографии
09:06
Пожар в жилом доме в Волгограде: эвакуированы люди, есть погибший и пострадавшиеСмотреть фотографии
08:41
В центре Волгограда “Народный контроль” нашел “неизвестную” известную игрушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборахСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суровое озеленение сорняками компенсируют розы Смотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Волгоградская подземка «пришла в себя» после антитеррористических ученийСмотреть фотографии
17:09
Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» из Махачкалы и Оренбурга готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»Смотреть фотографии
16:33
На "Химпроме" в Волгограде произошел пожарСмотреть фотографии
16:17
Школьники из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей станут «военными корреспондентами»Смотреть фотографии
16:07
Волгоградские дороги спасают душемСмотреть фотографии
16:05
Новую вспышку бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Волгоградстат «по-новому» подошел к ценам на бензинСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 