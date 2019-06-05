Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифа





Облдума отказалась направлять губернатору парламентский запрос по вопросу снижения тарифа на обращение с ТКО для населения. Проект постановления был включен в повестку дня. Автор документа - депутат Михаил Таранцов, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».

Профильный думский комитет рекомендовал думе не принимать запрос. Глава комитета Юрий Корбаков заявил, что нормативы накопления ТКО в регионе не завышены, направлять запрос нецелесообразно. По словам Юрия Корбакова, информация, которая распространялась в СМИ о якобы завышенных нормативах в регионе на вывоз ТКО не нашла подтверждения.



