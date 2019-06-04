Здравоохранение

В Волгоградской области клещи «наградили» четырех человек Крымской лихорадкой

Здравоохранение 04.06.2019 08:55
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04.06.2019 08:55


В Волгоградской области зарегистрировано уже четыре случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, которая передается через укусы клещей. Кроме того, выявлен один заболевший иксодовым клещевым боррелиозом.  Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с начала сезона активности клещей в медицинские организации обратились 960 человек. В лаборатории исследовано 150 клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в трех клещах. По состоянию на 31 мая 2019 года акарицидами обработано 664 га наиболее посещаемых населением участков территории: места массового отдыха, территории размещения летних оздоровительных учреждений, территории загородных предприятий общественного питания, кладбища, места хозяйственной деятельности, пастбища. Проводятся акарицидные обработки сельскохозяйственных животных. 

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