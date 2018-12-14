Волгоградцы фантазируют на тему названия парка в пойме реки Царицы





За пять дней конкурса волгоградцы предложили порядка 400 названий для благоустраиваемой территории в пойме реки Царицы. Среди наименований, которые прислали горожане, «Алые паруса», «Стрежень», «Новая пойма», «Царицынская слобода», «Моя Россия» и другие. Предложить свой вариант названия парка может каждый желающий – прием заявок открыт до 21 декабря, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Среди наименований, присланных на конкурс, парк «Молодежный», «Современник», «Крутые берега», «Остров детства», «Ливада». Встречаются названия, отражающие историю города. Так, волгоградцы хотели бы проводить время в парке «Стрельцы», «Форштадтский», «Конкордия», «Царицынский». Поступают предложения назвать новый парк в честь известных земляков - Серебряковский - в честь пианиста, народного артиста СССР Павла Серебрякова, Григория Засекина – в память о воеводе города-крепости Переволох, получившей позже название Царицын, парк Пахмутовой.

Напомним, 10 декабря, на официальном сайте администрации Волгограда стартовал конкурс по выбору названия для зоны отдыха, расположившейся в пойме реки Царицы в границах от парохода «Гаситель» до Астраханского путепровода.

Прислать свою версию названия можно до 21 декабря через специальную форму по ссылке http://www.volgadmin.ru/d/branches/smi/Park2Quiz или по электронной почте: [email protected] В ходе второго этапа на официальном сайте администрации Волгограда пройдет голосование за 10 самых популярных названий, предложенных горожан. Голосование состоится с 21 по 28 декабря 2018 года. Название, за которое проголосуют большинство волгоградцев и гостей города, будет носить парк. Итоги конкурса будут подведены 29 декабря 2018 года.



