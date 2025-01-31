Общество

Три неожиданных совета дал юрист волгоградцам, чтобы защитить себя от мошенников

Общество 31.01.2025 19:02
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31.01.2025 19:02


Ежедневно в Волгоградской области десятки граждан попадаются на мошеннические уловки и теряют не только личные данные, но и большие суммы денежных средств. Большинство из них подпадают под психологическое давление и в панике могут совершить непоправимые действия. 

Как научиться разговаривать с мошенниками и не попасть на уловки злоумышленников? Своим мнением с ИА «Высота 102» поделился юрист из Волгограда Михаил Алексеев. 

— Если вам позвонят в дверь квартиры - вряд ли вы откроете дверь, усадите незнакомца на кухню и только потом будете выяснять, что он хотел? Звучит смешно, но смартфон, глаза и уши человека в современном мире - это доступ и к квартире и там где деньги лежат, как говорится. Эра городских телефонов давно ушла - вы не пропустите тех, кто вам звонит. Не отвечайте на звонки не из телефонной книги. Если сильно хочется- перезвоните на пропущенный. Практически на все спам-номера вам не удастся дозвониться назад, — считает юрист. 

Также он советует не откликаться в телефонном разговоре с незнакомцем на свое имя. Сделайте ход конём – прикиньтесь другим человеком и спросите,  что передать тому, кому звонит злоумышленник?

— Мошеннику нужно подобрать ключ именно к вашей голове, закинуть туда страхи и давить ограниченностью времени именно жертву, а не того, кто ему не известен. А Вам нужно иметь хоть какой-то щит критического осмысления. Что если звонок действительно деловой? В таком случае вам передадут нужную информацию и это не вызовет никаких сложностей. Правило простое - но оно работает, — уверен Михаил Алексеев.

Также, по его мнению, необходимо развивать свое критическое мышление, которое поможет в такие моменты спокойно и быстро разобраться в ситуации. К примеру, вы можете завести привычку ведения личного дневника, в котором вы сможете проводить самоанализ всех ситуаций, которые беспокоят вас. 

— Привычка вести дневник и описывать, что с вами происходит каждый день - очень интересное хобби и сильная защитная стена от психологического оружия. Просто представьте, что вы начнете переносить на бумагу происходящее в момент попытки совершения мошенничества в отношении вас. Очевидно, что карета мгновенно превратится в тыкву, — советует Михаил.

Фото: Михаил Алексеев

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