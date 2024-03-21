В Волгоградской области вынесен приговор 35-летнему сборщику мебели, который по неосторожности спалил двухэтажный мебельный цех в городе Волжском летом прошлого года. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мировой судья судебного участка №66 признал мужчину виновным в уничтожении чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем (ст. 168 УК РФ).

Крупный пожар в двухэтажном мебельном цехе в Волжском произошел 8 июля 2023 года. Тогда огонь локализовали на площади в 2000 квадратных метров. Пожар уничтожил готовую продукцию и конструкции производственного цеха.





По данным следствия, невольным виновником пожара стал сборщик мебели, который выронил горящую сигарету. Она упала на сложенные под лестничным пролетом строительные материалы. Сообщается, что мужчина пытался найти окурок, но не смог. В результате в цехе начался пожар, который полностью уничтожил здание и мебельное производство. Сумма материального ущерба превысила 24 миллиона рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину.

- За содеянное суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 6 месяцев ограничения свободы. Также по иску потерпевшего с осужденного взыскан причиненный материальный ущерб, - сообщила Черединина.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: прокуратуры Волгоградской области