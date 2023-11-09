В Саратове увольняют замминистра из-за провала на выставке в Москве

В Саратовской области местным правительством принято решение уволить первого заместителя министра культуры Татьяну Астафьеву. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на источник в правительстве региона.

Также сообщается, что сама министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, а также министр экономического развития Андрей Разборов получили выговоры. «Причина – плохая подготовка региона к выставке-форуму «Россия» на московской ВДНХ», – передают саратовские журналисты.

Напомним, что стенд Волгоградской области на выставке-форуме «Россия» в Москве напротив стал одним из самых посещаемых.