Общество

В Волгограде раскрыли тайну ручья на проезде Дорожников

Общество 29.08.2023 10:22
0
29.08.2023 10:22


Проезд Дорожников в Волгограде подтапливает из-за работы поливочного водопровода. Как сообщает V102.RU накануне в социальных сетях появилось видео с жалобами горожан на лужи. Однако, по информации «Концессий водоснабжения», ручей на дороге берет свое начало не из сетей – это последствие некорректной работы поливочной системы. 

В ответ на редакционный запрос в компании пояснили, что запросов и заявок от граждан по поводу протечки на пр. Дорожников не поступало. Тем не менее, бригада выехала на место.  

– Перелив воды происходит из-за некорректной работы поливочника. При устройстве озеленения в ЖК «Бейкер-стрит» не была предусмотрена система дренажа, в связи чем вода переливается на дорогу. Профильные службы, ответственные за поливочник, о проблеме знают, собираются оборудовать дренаж в ближайшее время, – говорится в комментарии.

Скриншот видео телеграм-канала Волгоград №1

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.08.2023 12:26
Общество 29.08.2023 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 12:23
Общество 29.08.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 11:25
Общество 29.08.2023 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 09:48
Общество 29.08.2023 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 08:15
Общество 29.08.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 21:15
Общество 28.08.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 20:32
Общество 28.08.2023 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 19:52
Общество 28.08.2023 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 17:21
Общество 28.08.2023 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 14:54
Общество 28.08.2023 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.08.2023 14:49
Общество 28.08.2023 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.08.2023 12:35
Общество 28.08.2023 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 11:51
Общество 28.08.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 11:29
Общество 28.08.2023 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 11:28
Общество 28.08.2023 11:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:26
Жуткую общагу в Волгограде расселят по ускоренному вариантуСмотреть фотографии
12:23
«Успеют до 1 сентября?»: монтаж контактной сети скоростного трамвая начали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде коммерсанту дали 7 лет строгача за попытку избежать налоговой проверки за взяткуСмотреть фотографии
11:46
Герои нашего времени: в Волгоградской области шахтеры приняли поздравленияСмотреть фотографии
11:25
В МФЦ Волгограда образовались очереди на отказ от сбора биометрических данныхСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде раскрыли тайну ручья на проезде ДорожниковСмотреть фотографии
10:11
В Волжском в массовом ДТП с автобусом пострадал один человекСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде зачищают свалку после пожара у школы №30Смотреть фотографии
09:17
Банк Уралсиб предлагает сервис регистрации юрлиц с назначаемым руководителемСмотреть фотографии
09:04
Врачи трассового пункта под Волгоградом помогли двум пострадавшим в лобовом ДТПСмотреть фотографии
08:47
Из-за новой аварии Котово осталось без водыСмотреть фотографии
08:15
«Мы на пороховой бочке»: в Волгограде обитатели цыганского табора затеяли бизнес с огоньком рядом с домамиСмотреть фотографии
21:28
В Волгограде после хлопка загорелась квартираСмотреть фотографии
21:15
На въезде в Волгоград за 5,8 млн рублей установят стоп-указатели для фурСмотреть фотографии
20:32
До 23 сентября оставили под замком леса Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:07
Концессии устранили аварию на сетях в Тракторозаводском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде наградили доброго таксиста за помощь 99-летней бабушкеСмотреть фотографии
19:25
«Страшно, когда не знаешь, где твой ребенок»: две матери из Волгоградской области ищут пропавших на СВО сыновейСмотреть фотографии
19:07
Учителей в школах Саратова подготовят к возможным терактамСмотреть фотографии
18:26
Ребенка с обожженным лицом доставили в спеццентр ВолгоградаСмотреть фотографии
18:01
В Городищенском районе регоператор убрал 25 крупных свалочных очаговСмотреть фотографии
17:35
У «книгочеев» из волгоградской ИК-9 отобрали 26 граммов радостиСмотреть фотографии
17:21
Ростовчанка с выдуманным ребенком провернула аферу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
Бочаров обсудил с силовиками безопасность волгоградцев с 1 по 10 сентябряСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде ко Дню города запустили аудиогид о жизни на волжских берегахСмотреть фотографии
15:30
Волгоградский выпускник избежит колонии после нападения на одноклассницу с ножомСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде часть АЗС по-прежнему встречают водителей пустыми колонкамиСмотреть фотографии
14:54
Индекс букета к 1 сентября вырос за год в полтора разаСмотреть фотографии
14:49
Южный филиал ПСБ присоединился к празднованию 355-летия КамышинаСмотреть фотографии
14:11
В Волжском в драке убили 30-летнего мужчину у караоке-бараСмотреть фотографии
 