В Волгограде раскрыли тайну ручья на проезде Дорожников

Проезд Дорожников в Волгограде подтапливает из-за работы поливочного водопровода. Как сообщает V102.RU накануне в социальных сетях появилось видео с жалобами горожан на лужи. Однако, по информации «Концессий водоснабжения», ручей на дороге берет свое начало не из сетей – это последствие некорректной работы поливочной системы.

В ответ на редакционный запрос в компании пояснили, что запросов и заявок от граждан по поводу протечки на пр. Дорожников не поступало. Тем не менее, бригада выехала на место.

– Перелив воды происходит из-за некорректной работы поливочника. При устройстве озеленения в ЖК «Бейкер-стрит» не была предусмотрена система дренажа, в связи чем вода переливается на дорогу. Профильные службы, ответственные за поливочник, о проблеме знают, собираются оборудовать дренаж в ближайшее время, – говорится в комментарии.

Скриншот видео телеграм-канала Волгоград №1