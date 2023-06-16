Полиция задержала волгоградца, ударившего ножом пассажира автобуса

В Волгограде сотрудники регионального ГУ МВД России установили личность мужчины, который 9 июня ударил ножом 57-летнего пассажира автобуса. Волгоградец задержан и доставлен в отдел полиции.

Напомним, по данным регионального управления МВД России, около 14.30 9 июня на остановке «Мир» в Ворошиловском районе Волгограда при посадке в рейсовый автобус между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В результате один из мужчин нанес другому удар ножом в спину. Происходившее зафиксировали камеры наблюдения.

С места преступления злоумышленник скрылся, уточнили в полиции, и накануне объявили нападавшего в розыск. Накануне он был задержан.





– В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения пассажиру автобуса. Подозреваемый доставлен в отдел полиции Ворошиловского района, в содеянном он сознался, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На видео, предоставленном ИА «Высота 102» полицейскими, задержанный мужчина называет свои действия превышением самообороны.

– За что задержаны? – спрашивает сотрудник полиции волгоградца.

– На остановке общественного транспорта я превысил пределы необходимой обороны в отношении незнакомого мне человека. Желая отпугнуть нападавшего, я в горячке режуще-колющим предметом по неосторожности нанес ему удар в область спины, – поясняет задержанный житель Волгограда.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области