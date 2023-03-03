Общество 03.03.2023 06:27
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03.03.2023 06:27
Родным мобилизованного волгоградца Артема Т., которому по состоянию здоровья назначена операция, удалось остановить его отправку в зону проведения специальной военной операции. Об этом ИА «Высота 102» сообщила его сестра Валентина.
- Я позвонила в военную прокуратуру и поставила их в известность, что я привлекла СМИ. И все заработало, приехал следователь. Моего брата изначально не отправили и еще 5 человек, - рассказала собеседница агентства. - Прокуратура разбиралась и вчера два автобуса с мобилизованными, которых увезли в субботу, вернули, но не всех, конечно. Брат сдал анализы и 6 марта едет в госпиталь на операцию. Спасибо всем большое, кто помог.
Напомним, что 25 февраля женщина сообщила редакции, что ее мобилизованного родственника, которому на 6 марта назначили операцию, хотят увезти из Волгограда в зону СВО. Волгоградка утверждала, что об этом решении ее брату и другим мобилизованным объявили после визита в военную часть некой ростовской комиссии.
Артем Т. с массой болячек был мобилизован еще 22 сентября прошлого года. У 27-летнего мужчины родовая травма и ряд хронических заболеваний, одно из которых требует оперативного вмешательства. Все это время родственники добивались, чтобы Артем Т. прошел военно-врачебную комиссию. Их жалобы были услышаны. Недавно его выписали из госпиталя, где он проходил ВВК. Врачи ему назначили операцию и выдали соответствующее направление.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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