Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ожидается шторм в ближайшие сутки

В Волгоградской области следующие трое суток будет бушевать штормовой ветер. Порывы могут превышать 20 м/с, об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

— Вплоть до 4 января в Ростовской и Волгоградской областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, — сообщают федеральные синоптики. — Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Согласно прогнозам волгоградских метеорологов, в ближайшие трое суток город на Волге окажется под влиянием юго-западного с переходом на западное направление ветра с порывами до 22 м/с.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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