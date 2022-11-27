На Украине погиб 28-летний рэпер из Волгограда

В зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса погиб 28-летний рядовой Михаил Садчиков. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградского контрактника сегодня, 27 ноября, проводили в последний путь.
— Михаил Садчиков пал смертью храбрых на поле боя, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Похороны прошли сегодня на Верхнезареченском кладбище в Тракторозаводском районе Волгограда.
Известно, что Михаил Садчиков заключил трехлетний контракт с ВС РФ. В зоне проведения СВО находился с февраля. Волгоградец являся поклонником рэпа. Выступал и создавал треки под псевдонимом Миша Дымный.
Фото: личный архив Михаила Садчикова
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