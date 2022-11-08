В учебном центре МО РФ в Волгоградской области продолжается обучение мобилизованных. Мотострелки изучают особенности ведения боевых действий в условиях современного боя с учетом опыта проведения СВО на Украине.

— Мобилизованные военнослужащие выполняют боевые стрельбы в составе отделений, — сообщили информагентству в пресс-службе Южного военного округа. — Отработаны нормативы по подготовке штатного вооружения к бою, выполнены упражнения учебных стрельб из АК-74 и пулеметов Калашникова по неподвижным и появляющимся мишеням.

Уточняется, что призванные по частичной мобилизации отрабатывали ведения огня, как с места, так и в движении по пересеченной местности для смены позиции. Не менее половины учебного времени отводится для выполнения стрельб в противогазах и ОЗК.

— Условия выполнения упражнений постоянно усложняются. К примеру, сокращается время появления целей, увеличивается расстояние до них и скорость их движения, — добавили в пресс-центре ЮВО. — Также личный состав обучают выбору и маскировке позиций для стрельбы, а также их инженерному оборудованию.

Дополнительно командиры подразделений при проведении стрельб оттачивают навыки в управлении огнем подчиненных подразделений в назначенных секторах стрельбы с учетом наличия и расхода боеприпасов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

Мобилизованные под Волгоградом уничтожают цели из танков и РПГ