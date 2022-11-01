Мобилизованные под Волгоградом уничтожают цели из танков и РПГ

В одном из учебных центров Минобороны РФ в Волгоградской области продолжаются занятия по огневой подготовке с мобилизованными. Танковые экипажи и гранатометные расчеты отрабатывают боевые стрельбы.





— Танковые подразделения, сформированные из числа мобилизованных граждан, приступили к выполнению боевых стрельб из вооружения танка Т-90А штатным снарядом, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МО РФ.

Уточняется, что военнослужащие вели стрельбу из 125-мм пушки боевой машины по мишеням, имитирующим бронированную технику, укрепленные опорные пункты и безоткатное орудие противника на удалении от 200 до 2000 метров.





Одновременно с танкистами на другой учебной точке полигона гранатометчики выполняли практические стрельбы из РПГ-7В. В ходе занятий отрабатывались различные способы скрытного передвижения и поражения целей.

Также мобилизованные поражали цели с рубежей, имитирующих оконный проем зданий. Такой способ ведения огня усложняет гранатометчику прицеливание, что положительно влияет на оттачивание навыков военнослужащих в поражении целей из закрытых позиций.

Фото и видео: Министерство обороны РФ

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