Экология 02.11.2022 09:25
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02.11.2022 09:25
Сотрудники Роспотребнадзора проведут обеззараживание территории в пойме реки Царица в Волгограде, которая была затоплена сточными водами.
- Инициировано проведение мероприятий по дезинфекции территории общественных пространств, размещенных в пойме реки Царица, пострадавших в результате аварии. Это территории сквера им. Александры Пахмутовой, детской железной дороги РЖД и др., - сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
В также ведомстве сообщили, что в целях недопущения возникновения острой инфекционной заболеваемости в ежедневном режиме осуществляется контроль качества питьевого водоснабжения в источнике питьевого и хозяйственно-бытового водопользования населения Волгограда – реке Волга, в точках водозаборов, расположенных ниже по течению от места аварии, а также в разводящей сети города, в социально - значимых объектах.
- По результатам проведенных на сегодняшний день лабораторных исследований качество воды соответствует установленным нормативам, - отметили в управлении.
Напомним, с 28 октября в Волгограде из-за аварии на канализационном коллекторе в пойме реки Царица в Ворошиловском районе стоками были затоплены детская железная дорога, парковка у музея «Россия - моя история», сквер имени Александры Пахмутовой, рокадная дорога. Стоки стекали в Волгу, что зафиксировали сотрудники Росприроднадзора. В двух районах Волгограда было отключено водоснабжение. Первую ветку коллектора в ходе аварийно-восстановительных работ удалось запустить 1 ноября.
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