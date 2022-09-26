«Эти территории всегда принадлежали России»: иностранные наблюдатели оценили ход референдума в Волгограде

Международные наблюдатели оценили в Волгоградской области ход референдума о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», представители Греции, Сербии, Мьянмы и других стран посетили выборные участки в Волгограде.





Политолог, советник мэра муниципалитета Алмопии (Греция) по вопросам международного сотрудничества Константинос Андранику уже не первый раз наблюдает за выборным процессом в Волгоградской области. Ранее иностранец оценивал легитимность выборов в нижнюю палату российского парламента, которые проходили в течение трех дней. Эксперт из Греции в прошлом году также положительно отозвался о процедуре онлайн-голосования.

— Можно с уверенностью сказать, что после выборов 2021 года, прошедших на высоком уровне, этот референдум, который тоже очень непростой, проходит очень качественно, — рассказал информагентству международный наблюдатель. — Мы посетили два участка, на которых проходит исторический для народа Донбасса референдум. Отмечу профессиональный уровень организации всех процессов. Люди приходят, голосуют, все проходит без проблем.

Греческий политолог уверен, что так будет до конца, до последнего дня голосования.

— Самое главное сейчас — результаты. Они будут означать многое не только для народа Донбасса, но и для всего свободного мира, который ожидает присоединения к Российской Федерации этих территорий, на которых люди очень много страдали, — заявил Константинос Андранику.





Президент института национальной стратегии, культуровед и кинорежиссер из Сербии Драгослав Бокан отметил, что для него является большой честью находиться в момент проведения референдума именно на этой земле, в тот момент, когда начинается новая история России.

— Эту ситуацию можно сравнить с тем временем, когда закончилась Сталинградская битва, а потом после этого начался новый этап в жизни и советской истории, и мировой истории, — уверен представитель Сербии. — Новороссия была основана российскими императорами, она всегда принадлежала России, всегда была частью российской истории. И дай Бог, чтобы такая история продлилась и продолжалась, чтобы эти территории снова вернулись на свою историческую родину.

Как подчеркнул Бокан, настоящей политикой является только та, за которой стоит справедливость, свобода и настоящая правда.

— Поэтому этот референдум, эти выборы сейчас являются важными не только для граждан России и страны в целом, они очень важны для всех свободолюбивых граждан мирового сообщества, которые смотрят на Россию как на свет, который всех нас проведет через тоннель к будущему, — рассказал иностранный наблюдатель. — И эта агония, которая продолжалась предыдущие восемь лет, она дай Бог сейчас заканчивается. Мы наблюдали за выборным процессом. Все проходило в полном соответствии с выборными законами. Люди приходили на участки с радостными улыбками на лицах, поскольку они знали, что определяют сейчас свое будущее. Да здравствует Новороссия! Да здравствует Россия!

Драгослав Бокан также отметил, что проведение референдума важно, как для России, так и для Сербии.

— Несмотря, на то, что у каждой страны есть свой президент, но лидером современного мира можно назвать только вашего президента Владимира Путина, — заявил Бокан. — И поэтому мы, как граждане Сербии полностью поддерживаем и его лично, и его политику и вашу страну. В том числе не только в связи с этими референдумами, но и в связи с мобилизацией.





В свою очередь еще один наблюдатель от Сербии Миша Вацич отметил, что ему удалось лично пообщаться, с пришедшими голосовать людьми, и он был поражен их свободой и настроем.

— Мне удалось поговорить с некоторыми людьми, которые являются русскоязычными беженцами из Украины. Я специально с ними хотел познакомиться. Они все до одного мне признались, что они выражают свою свободную волю на референдуме и свободно здесь находятся, — поделился лидер политической партии «Сербские правые». — Мои впечатления от референдума исключительно позитивные. Я не заметил ни одного нарушения. Все, за чем я наблюдал и все, что я увидел, а мы были на нескольких выборных участках, прошло в соответствии со всеми принципами и правилами демократии и свободы, с соблюдением международных правил организации выборного процесса. Никто ни на кого не давил. Никакой армии, никакой полиции, никакого принуждения.

Представитель Сербии подвел некий общий итог и сообщил, что референдум был легитимным и легальным.

— Я хотел бы воспользоваться случаем и обратиться ко всему мировому сообществу, с приглашением признать результаты этих референдумов, несмотря на все давление Запада, которое направлено в их сторону. Потому что люди, пришедшие голосовать, выразили свою свободную волю и это наеобходимо учитывать. Референдум надо признать однозначно, — подчеркнул Вацич.





Исполнительный директор медиагентства «Sun Rays» из Мьянмы Мо Хейн признался, что у него сложился позитивный образ того, как проводился референдум.

— Люди выражали свою свободную волю и это было правильно. Разумеется, я поддерживаю референдум, и считаю это наилучшим из возможных решений, — заявил глава «Sun Rays».

Глядя на исторический путь Мьянмы в борьбе за свою независимость после того, как она вышла из-под контроля Великобритании, Мо Хейн выразил опасения, что в его родной стране могут возникнуть проблемы, как у республик Донбасса.

— В моей стране сейчас существует определенная разрозненность между регионами, — пояснил иностранец. — К сожалению, мы можем столкнуться с подобными проблемами и в Мьянме, поэтому опыт, который я получил здесь, все процедуры, которые я наблюдал, можно использовать в дальнейшем в моей родной стране.

Фото: ИА «Высота 102»

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