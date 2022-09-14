Общество

В Волгограде отчитались о падении цен на еду в августе

Общество 14.09.2022 08:14
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14.09.2022 08:14



В августе по сравнению с июлем 2022 года индекс потребительских цен по Волгоградской области составил 99,1%. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявили в Волгоградстате. 

Значительное влияние на снижение индекса потребительских цен оказали продовольственные товары, которые за месяц подешевели в среднем на 2,2%. Так цены на овощи снизились на 18,7%, фрукты и цитрусовые  – на 15,1%, крупу и бобовые – на 4,8%, яйца куриные – на 4,2%, муку пшеничную – на 3,5%, масло и жиры – на 3,0%, колбасные изделия – на 1,7%, молоко и молочную продукцию – на 1,3%, мясопродукты  –  на 1,1%, кондитерские изделия – на 0,2%.

Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на прошлой неделе в регионе подорожала почти половина продуктов. 

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