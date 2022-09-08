Общество

Худеем к зиме: в волгоградских магазинах за неделю подорожала половина продуктов

Общество 08.09.2022 20:06
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08.09.2022 20:06


В магазинах Волгоградской области на минувшей неделе наметился рост цен на большинство продуктов питания из стандартной потребительской корзины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги еженедельного мониторинга Волгоградстата, как и неделей ранее, продолжается рост цен в регионе на мясо и колбасные изделия. Не существенно, но дороже стали яйца, сахар и чай. А вот абсолютный рекорд по завышению цен поставили торговцы свежими огурцами – всего за семь дней эти овощи стали на 8 % дороже. 

Подорожали в Волгоградской области: 

  • Говядина (кроме бескостного мяса), кг -  на 0,53 %
  • Свинина (кроме бескостного мяса), кг - на 1,02 %
  • Баранина (кроме бескостного мяса), кг - на 0,81 %
  • Сосиски, сардельки, кг - на 1,76 %
  • Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - на 1,25 %
  • Колбаса вареная, кг - на 1,82 %
  • Консервы мясные для детского питания, кг - на 2,61 %
  • Рыба мороженая неразделанная, кг - на 1,36 %
  • Масло сливочное, кг - на 0,22 %
  • Масло подсолнечное, л - на 0,63 %
  • Маргарин, кг -  на 1,77 %
  • Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - на 0,12 %
  • Сметана, кг -  на 1,69 %
  • Творог, кг -  на 1,46 %
  • Консервы овощные для детского питания, кг - на 0,81 %
  • Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг - на 0,23 %
  • Яйца куриные, 10 шт. -  на 0,40 %
  • Сахар-песок, кг - на  0,02 %
  • Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг -  на 1,09 %
  • Печенье, кг -  на 1,06 %
  • Чай черный байховый, кг -  на 1,74 %
  • Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг  - на 0,06 %
  • Огурцы свежие, кг -  НА 8,13 %.

Подешевели на прошлой неделе абсолютно все крупы, а также макаронные изделия. Кроме того, в качестве перекуса вместо печенья и конфет жители региона могут использовать овощи. Морковь, к примеру, подешевела почти на 10%, а помидоры – более чем на 7 %.  

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