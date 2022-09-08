В магазинах Волгоградской области на минувшей неделе наметился рост цен на большинство продуктов питания из стандартной потребительской корзины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги еженедельного мониторинга Волгоградстата, как и неделей ранее, продолжается рост цен в регионе на мясо и колбасные изделия. Не существенно, но дороже стали яйца, сахар и чай. А вот абсолютный рекорд по завышению цен поставили торговцы свежими огурцами – всего за семь дней эти овощи стали на 8 % дороже.

Подорожали в Волгоградской области:

Говядина (кроме бескостного мяса), кг - на 0,53 %

Свинина (кроме бескостного мяса), кг - на 1,02 %

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - на 0,81 %

Сосиски, сардельки, кг - на 1,76 %

Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - на 1,25 %

Колбаса вареная, кг - на 1,82 %

Консервы мясные для детского питания, кг - на 2,61 %

Рыба мороженая неразделанная, кг - на 1,36 %

Масло сливочное, кг - на 0,22 %

Масло подсолнечное, л - на 0,63 %

Маргарин, кг - на 1,77 %

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - на 0,12 %

Сметана, кг - на 1,69 %

Творог, кг - на 1,46 %

Консервы овощные для детского питания, кг - на 0,81 %

Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг - на 0,23 %

Яйца куриные, 10 шт. - на 0,40 %

Сахар-песок, кг - на 0,02 %

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг - на 1,09 %

Печенье, кг - на 1,06 %

Чай черный байховый, кг - на 1,74 %

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг - на 0,06 %

Огурцы свежие, кг - НА 8,13 %.

Подешевели на прошлой неделе абсолютно все крупы, а также макаронные изделия. Кроме того, в качестве перекуса вместо печенья и конфет жители региона могут использовать овощи. Морковь, к примеру, подешевела почти на 10%, а помидоры – более чем на 7 %.