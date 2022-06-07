Мэрия посоветовала жителям Волгограда объезжать стороной улицу Раздольную

В Дзержинском районе Волгограда в связи с дорожным ремонтом временно сузят проезд по улице Раздольной. Как сообщили в мэрии 7 июня, здесь подрядная компания приступила к установке бордюров. Работы ведутся в границах улиц Верхнебалканской и Продольной.

– В связи с проводимыми работами на данном участке возможно временное сужение проезда, водителям следует заранее планировать поездки в границах района и выбирать альтернативные пути объезда, – предупреждают в администрации Волгограда. – В данном случае - по улице Полины Осипенко.