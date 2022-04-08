Дачные автобусы поедут в Волгограде на неделю раньше срока

Автобусы МУП «ВПАТП №7» начнут курсировать по 12-ти дачным маршрутам в Волгограде с 9 апреля, на неделю раньше запланированного срока. В ближайшие выходные количество рейсов будет сокращено, со следующей субботы движение дачных автобусов станет регулярным, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Схемы движения по всем маршрутам не изменятся. Первые рейсы будут отправляться с конечных остановок в Волгограде с 7 часов утра. Дачники могут оплатить проезд в этих автобусах, как и во всем общественном транспорте, транспортной картой. Льготные и общегражданские проездные действуют на дачных маршрутах, возможна оплата наличными.
Актуальное расписание дачных автобусов опубликовано на сайте МУП «ВПАТП №7».