В Волгограде латают поврежденные непогодой дороги





Дорожные службы устраняют на улицах Волгограда дефекты дорожного покрытия, вызванные непогодой. Как сообщили в мэрии, только в течение последних дней такие работы проведены на улицах Кирова, 64-й Армии, Голубинской, Ленина, Набережной 62-й Армии, Землячки, Танкистов и других участках. Еще ранее дефекты покрытия устраняли на ул. Вельботной, Комсомольской, Ангарской, пр. Героев Сталинграда, Третьей Продольной магистрали и некоторых других. Всего за последние две недели с помощью литого асфальта был восстановлен безопасный проезд на почти 20 объектах улично-дорожной сети Волгограда в разных районах города.

Дефекты на дорогах образовались в результате многократных колебаний температуры атмосферного воздуха в сочетании с обильными осадками. Это привело к образованию микротрещин в асфальтовом покрытии, которые под воздействием многократных замерзаний талой воды увеличиваются до значительных размеров. Такие дефекты дорожники устраняют с помощью специальной технологии – литым асфальтобетоном. Основной объем работ выполняется в ночные часы, чтобы не препятствовать движению.

В мэрии отмечают, что данные мероприятия – временная мера, позволяющая обеспечить безопасный и комфортный проезд на поврежденных участках. С наступлением благоприятных погодных условий на этих участках будет проведено восстановление дорожного полотна горячим асфальтом.

Фото из архива "Высоты 102"