В волгоградских электричках ловили безмасочников





Нарушителей масочного режима выявляли в волгоградских электричках в ходе совместного рейда железнодорожников, сотрудников транспортной полиции, профильного комитета обладминистрации и территориального управления Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, проверяющие совершили инспекционные поездки в городских электричках, следующих по маршрутам «Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская» и «Волжский – Шпалопропитка». Однако сколько нарушителей в итоге попалось инспекторам, осталось тайной.

В региональном оперштабе пояснили, что по итогам всех рейдов, которые прошли 1 ноября в регионе, было выявлено 87 нарушений со стороны жителей, находившихся в местах общего пользования без масок, и юридических лиц, не принявших необходимых мер безопасности. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, что безмасочникам грозит штраф в размере от 1000 до 30 тысяч рублей. Должностным лицам - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: Приволжская железная дорога