Общество

Ослепший ровесник революции в Волгоградской области остался без льгот из-за потерянных документов

Общество 26.10.2021 18:55
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26.10.2021 18:55


103-летний житель Волгоградской области лишился статуса участника Великой Отечественной войны из-за потерянных документов. Как рассказала ИА «Высота 102» племянница мужчины Нина Шишкина, ее дядя Николай Семенович Лукьянов родился 25 декабря 1917 года и является одним из немногочисленных долгожителей Волгоградской области, однако в последнее время его здоровье пошатнулось. Мужчине потребовалась помощь, получить которую он не может из-за потерянного военного билета.
«Мой дядя живет в поселке Кировец Среднеахтубинского района. Вот уже много лет я вместе с мужем за ним ухаживаю. У Николая Семеновича есть две дочери, но они уже преклонного возраста, имеют инвалидность и сами требуют ухода. Раньше он как-то обходился по хозяйству. Но несколько лет назад он ослеп – сейчас практически ничего не видит. Жить в доме с печным отоплением для него стало очень тяжело. Мы хотели провести ему газ на льготных условиях. Но выяснилось, что его удостоверение участника Великой Отечественной войны, которое дает льготы, уже недействительно. Чтобы подтвердить этот статус, надо восстановить его военный билет, который оказался потерянным. В архивных документах остался только его номер», - рассказала женщина.
По ее словам, ее дядя с 1938 года и почти до конца войны проходил военную службу в Монголии. «Да, он не воевал с фашистами, но выполнял другую работу, служил там, куда его послала родина. Поэтому и имел статус участника Великой Отечественной войны. Когда было здоровье, ни на что не жаловался и ничего не просил. Но теперь топить печку ему очень тяжело и очень дорого. Чтобы отапливаться всю зиму, потратил почти 22 тысячи рублей. Еще и газ в баллонах покупает. Дяде уже сейчас нужна помощь. Мы добились, чтобы к нему пришли домой врачи, проверили глаза. Врач после обследования сказала, что у него полностью потеряно зрение. Может, дадут ему инвалидность и заодно помогут решить вопрос с газом», - надеются родственники.
По словам близких, больше всего их расстраивает равнодушие властей к судьбе их родного человека, перешагнувшего вековой юбилей. «Когда дядя отмечал 100-летие, я еле выпросила у главы поселения, чтобы его хоть как-то поздравили. Слава Богу, пришли, подарили полотенчико. Дело же не в том, что дали. Просто ему было очень приятно, что его не забыли», - рассказала его племянница.
Сейчас Николай Семенович находится под патронажем районного центра социального обслуживания. Но за все услуги, которые ему оказывают, он платит со своей пенсии. Но главную проблему – подключить дом к газу – родственникам пока решить не удается. Родные уже обратились за помощью в администрацию Среднеахтубинского района, откуда недавно пришел ответ, что районные власти обратились в военный архив с просьбой восстановить военный билет Николая Семеновича Лукьянова. Родные переживают только об одном – чтобы дедушка еще набрался сил и дотянул до этого счастливого момента.

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