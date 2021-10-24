



Администрации сельских поселений Даниловского, Иловлинского и Котовского районов Волгоградской области готовятся досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в Фонде ЖКХ, до конца текущего года планируется полностью расселить аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, в Березовском, Трехостровском и Купцовском сельских поселениях – это более 800 кв.м., всего предусмотрено переселить порядка 40 семей. На сегодняшний день уже заключено 6 соглашений с собственниками об изъятии жилых помещений с выплатой компенсации.

В целом за текущий год реализации в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется расселить аварийные дома площадью 26,5 тыс.кв.м., в которых, проживают 1 470 человек. Новые квартиры или выплаты уже получил 771 человек.В регионе полностью решен вопрос расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Из 488 аварийных домов площадью 176,7 тыс.кв.м. были переселены порядка 12 тыс. человек. В 2019 году стартовала новая программа, направленная на расселение жилья, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года. Новоселами уже стали 2 426 жителей области, а площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 36,45 тыс.кв.м. Всего в рамках действующей программы в регионе предусмотрено переселить порядка 11 тыс. граждан из 319 непригодных для проживания домов.Отметим, Волгоградская область и Фонд ЖКХ также будут осуществлять взаимодействие в рамках реализации проектов комплексного развития территорий жилой застройки. В 2022 году на территории города Волгограда запланировано приступить к реализации трех проектов комплексного развития территорий. Для этих целей будут вовлечены земельные участки общей площадью 15,5 га. Площадь расселяемого жилищного фонда составит 37,3 тыс.кв.м. Из них в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» необходимо расселить 6,9 тыс.кв.м.Как отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, в рамках данного механизма предусмотрена возможность расселять не только аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. Его также планируется активно применять в рамках новой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. Это позволит обеспечить жителей аварийных домов не только новым благоустроенным жильем, но и всей необходимой коммунальной и социальной инфраструктурой.