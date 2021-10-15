«Черная дыра светлоярской коммуналки»: жителей села под Волгоградом бросили один на один с проблемным водопроводом
Общество 15.10.2021 19:32
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15.10.2021 19:32
Семь семей в поселке Червленое Светлоярского района потеряли надежду на нормальное водоснабжение после очередного порыва водопровода на улице Набережной. Добиться от МУП ЖКХ «Кировское КХ» ремонта и тем более замены изношенного участка трубы людям не удается уже несколько месяцев подряд, рассказала ИА «Высота 102» местная жительница Ольга Нарбекова.
Водопровод на Набережной проложили еще 30 лет назад, когда улица начала застраиваться частными домами. По словам жителей, работы были выполнены за их счет. Трубу подключили к централизованному водоснабжению, и с тех пор люди исправно платят за коммунальный ресурс по счетчику больше 16 рублей за кубометр. Этим летом водопровод дал о себе знать – произошел порыв, но МУП ЖКХ «Кировское КХ» не торопилось его устранять. «От безысходности мы сами и за свой счет его залатали, в Кировском КХ нам только дали трактор, чтобы провести земляные работы», – рассказала Ольга.
По прошествии нескольких месяцев из прохудившегося водопровода снова забил фонтан. «Мы звонили в диспетчерскую и главному специалисту КХ Евгению Фролову, но все без толку, им просто наплевать на нас и наши проблемы. Это какая-то черная дыра… Мы готовы снова сами всё отремонтировать, но теперь нам даже отказывают в просьбе дать трактор! – возмутилась Ольга Нарбекова. – И это ведь даже не питьевая, а техническая вода! Нам нужно стирать, убираться, у людей дети, скотина, для всего требуется вода».
По словам жителей, трактор на стороне сейчас найти почти не у кого, чтобы обойтись без помощи Кировского КХ. «Когда вода начала бить из-под земли, наши мужчины перекрыли вентиль в колодце, а заодно и проверили центральный колодец – он оказался весь заполнен водой, – констатировала женщина. – Что нам теперь делать, как выходить из ситуации, непонятно. Неужели, чтобы устранить порыв, решить, казалось бы, мелкую проблему сельского масштаба, придется ехать в администрацию района, области? И сколько нам так еще сидеть без воды?».
Корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось дозвониться по указанным на сайте МУП ЖКХ «Кировское КХ» ни до директора предприятия, ни до его главного специалиста, чтобы прояснить ситуацию. Не взяли трубку и в администрациях Червленовского и Кировского сельских поселений. Лаконичный ответ удалось получить лишь в администрации Светлоярского района. «Сети изношены, в первую очередь, устраняются порывы на питьевом водопроводе, только после этого – на техническом», – все, что смог пояснить начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Сергей Кольченко, после чего извинился и положил трубку.
Редакция информагентства направила письменные запросы во все вышеуказанные инстанции с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на вопрос, когда жители Червленого будут обеспечены качественным водоснабжением. «Высота 102» будет следить за развитием ситуации.
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