В Волгоградской области снова прогремят грозы





Сегодня на большей части территории Волгоградской области вновь ожидаются кратковременные дожди, местами – грозы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС. При грозах порывы ветра могу достигать 18 метров в секунду.

Напомним, накануне в регионе также прошли сильные дожди. Не повезло некоторым поселкам – там выпал град. Пострадали, в частности, огороды жителей Краснослободска и Котово.



