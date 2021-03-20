Происшествия

В Тракторозаводском районе Волгограда воспитанников детского сада сразила неизвестная болезнь

Происшествия 20.03.2021 13:57
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20.03.2021 13:57


Департамент по образованию администрации Волгограда проводит проверку по факту недомогания воспитанников группы №3 детсада №372 Тракторозаводского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, уже установлено, что симптомы схожие с проявлением ротавирусной или энтеровирусной инфекции проявились у 8 детей. При этом всего 19 марта в дошкольном учреждении присутствовало 142 ребенка, все они получили одинаковый набор блюд из пищеблока. У воспитанников других групп вышеуказанные симптомы не обнаружены. 
"Тот факт, что симптоматика проявилась только у контактирующих друг с другом детей, дает основания для выделения в качестве основной версии, связанной с инфекционным заболеванием", - пояснили в администрации. Тем не менее, окончательное заключение будет принято по итогам специализированной проверки. 
Напомним, на днях управление Роспотребнадзора по региону завершило проверку по факту массового заболевания детей из Казачьего кадетского корпуса имени Недорубова. Образовательное учреждение две недели назад целиком перевели на дистанционное обучение из-за вспышек ОРВИ. Между тем, санитарные врачи подозревали у ряда школьников острую кишечную инфекцию. По результатам медицинского обследования заболевших, у которых наблюдались рвота и диарея, данный диагноз не подтвердился. 
При этом санитарные врачи выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе образовательного учреждения и оператора питания.

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