Еще две смерти принес коронавирус в Волгоградской области

Здравоохранение 06.11.2020 12:16
0
06.11.2020 12:16
Двое человек скончались от коронавируса в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число смертей от COVID-19 в регионе возросло до 225. Среди скончавшихся от коронавируса – двое жителей Котельниковского района. 70-летняя женщина сначала лечилась самостоятельно две недели. После ухудшения состояния ее госпитализировали в больницу №3 Волжского, но врачи не смогли спасти ее жизнь. У пенсионерки имелось хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. 79-летний житель этого же района скончался в больнице №22. Так и не удалось установить дату и возможный способ заражения пенсионера.
За минувший день количество заболевших увеличилось на 215 человек. Всего с начала пандемии заразилось 21601 жителей области. 19,1 тысячи заболевших уже выздоровели, из которых 380 – за минувший сутки.
По данным регионального оперштаба, в инфекционных госпиталях региона сейчас лежит 6461 человек, в том числе 41 ребенок.
Реклама
В больницах Волгограда опробовали новый метод лечения COVID-19 азотом06.11.2020 15:20
Здравоохранение 06.11.2020 15:20
Скорая помощь в Волгоградской области разгрузилась после просьб не беспокоить "по пустякам"06.11.2020 14:27
Здравоохранение 06.11.2020 14:27
В вузах Волгограда резко увеличилась заболеваемость COVID-1906.11.2020 13:52
Здравоохранение 06.11.2020 13:52
Антибиотики возвращаются?: Волгоградская область закупила партию дефицитных препаратов для лечения коронавируса05.11.2020 20:35
Здравоохранение 05.11.2020 20:35
В волгоградском облкомздраве отчитались о решении проблемы тестирования пациентов перед плановой госпитализацией04.11.2020 17:39
Здравоохранение 04.11.2020 17:39
В Волгоградской области коронавирусные сводки продолжают ужасать02.11.2020 12:00
Здравоохранение 02.11.2020 12:00
В Волгоградской области ликвидировали сбои с тестированием на COVID-1930.10.2020 20:02
Здравоохранение 30.10.2020 20:02
Четыре трупа за сутки: в Волгоградской области больше 200 смертей от COVID-1930.10.2020 11:51
Здравоохранение 30.10.2020 11:51
Об опасности инсульта напомнили жителям Волгоградской области29.10.2020 18:32
Здравоохранение 29.10.2020 18:32
Экспресс-тесты на COVID-19 увидели в поликлиниках Волгоградской области29.10.2020 16:41
Здравоохранение 29.10.2020 16:41
«Вау эффект»: под Волгоградом детская поликлиника после ремонта ошеломила пациентов29.10.2020 14:08
Здравоохранение 29.10.2020 14:08
Все плохо: в Волгоградской области коронавирус продолжает наступление28.10.2020 12:01
Здравоохранение 28.10.2020 12:01
Главу Минздрава Ростовской области отпустили на пенсию после скандала со смертью пациентов на ИВЛ27.10.2020 15:22
Здравоохранение 27.10.2020 15:22
В Волгоградской области остаются свободными почти тысяча ковидных коек27.10.2020 13:51
Здравоохранение 27.10.2020 13:51
Черная полоса: Волгоградская область во власти коронавируса27.10.2020 12:32
Здравоохранение 27.10.2020 12:32
Реклама