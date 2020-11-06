Еще две смерти принес коронавирус в Волгоградской области





Двое человек скончались от коронавируса в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число смертей от COVID-19 в регионе возросло до 225. Среди скончавшихся от коронавируса – двое жителей Котельниковского района. 70-летняя женщина сначала лечилась самостоятельно две недели. После ухудшения состояния ее госпитализировали в больницу №3 Волжского, но врачи не смогли спасти ее жизнь. У пенсионерки имелось хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. 79-летний житель этого же района скончался в больнице №22. Так и не удалось установить дату и возможный способ заражения пенсионера.

За минувший день количество заболевших увеличилось на 215 человек. Всего с начала пандемии заразилось 21601 жителей области. 19,1 тысячи заболевших уже выздоровели, из которых 380 – за минувший сутки.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных госпиталях региона сейчас лежит 6461 человек, в том числе 41 ребенок.







