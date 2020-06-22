Онкобольная волгоградка боится пропустить химиотерапию из-за «потерянного» теста на COVID-19











Онкобольная волгоградка Галина Соколова почти неделю ждет результаты анализа на коронавирус, без которого не может пройти курс химиотерапии. Тест на COVID-19 женщина сдала 17 июня. «В поликлинике №1 Тракторозаводского района разводят руками – лаборатория не прислала результаты анализов. Ни в облздраве, ни «горячая линия» по пандемии мне не помогли разобраться в проблеме», - говорит Галина.

Завтра, 23 июня, пенсионерка, инвалид второй группы записана на прием в областной онкодиспансер для последующей госпитализации. Лечащий врач предупредил пациентку, сославшись на распоряжение Минздрава, что при поступлении в стационар она обязана предъявить результаты анализа на коронавирус сроком давности не более 7 дней . Сегодня пошел 6-ой день, как у Галины взяли мазок из носоглотки на инфекцию.

«Химиотерапию я прохожу каждые 21 день. Пропуски лечения не желательны. Чувствую себя очень плохо – уже прошла шесть курсов химии, лучевую терапию, была операция. Понятно, что нервишки пошаливают», - рассказывает Галина.

О задержках в получении результатов тестов на COVID-19 информагентство ранее уже сообщало. На брифингах волгоградские журналисты не раз интересовались у представителей комитета здравоохранения области, управления Роспотребнадзора причинами таких сбоев. Чиновники каждый раз говорят о том, что приведенные примеры – это частные случаи, уверяя, что в целом, система работает без сбоев.



