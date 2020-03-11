Борьба с коррупцией

Помощника прокурора задержали за взятку в Волгограде

Главное
Борьба с коррупцией 11.03.2020 07:09
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11.03.2020 07:09

Помощник прокурора Тракторозаводского района задержан в Волгограде по подозрению в получении взятки, сообщает ИА «Высота 102». По информации СУ СКР по Волгоградской области, это произошло в результате совместных действий следователей, оперативников регионального УФСБ и службы собственной безопасности прокуратуры. Подробности задержания не сообщаются. Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

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