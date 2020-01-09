Аналитика

В Волгограде в новогодние праздники снова подорожал бензин

Аналитика 09.01.2020 14:59
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09.01.2020 14:59


В Волгограде за время новогодних праздников снова  изменилась цена на основные марки топлива. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, по данным на 9 января стоимость литра дизтоплива увеличилась на 1% (47,61 рубля за литр). Литр бензина марки АИ-92 подорожал на 0,66% (43 рубля за литр), а бензин марки АИ-95 – на 0,04% (47,04 рубля за литр). Не изменилась лишь стоимость самого «элитного» бензина АИ-98 – 51,91 рубля. 

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