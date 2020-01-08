В Волгоградской области потеряли счет нищим





В Росстате затруднились со статистикой о денежных доходах крайне бедных домохозяйств в Волгоградской области, так как не смогли подсчитать количество таких семей. Как сообщает ИА «Высота 102», в данной графе в недавно опубликованном исследовании Росстата стоит пробел. В пояснении к информации указано, что количество малоимущих хозяйств в регионе не обеспечивает статистическую достоверность. Последние точные данные о крайне бедных домохозяйствах датируются лишь 2016 годом. Тогда было подсчитано, что одна нищая «душа» вынуждена жить на 3456 рублей в месяц. В малоимущих хозяйствах доход на одного человека в 2016 году был 6800 рублей, в 2017 году – уже 7347 рублей, данные за 2018 год еще не опубликованы. По сведениям за 2017 год дефицит средств в малоимущих семьях в месяц составлял около 2 тысяч рублей.



