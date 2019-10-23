Аналитика

«Индекс Иванова» Сбербанка: настроения потребителей заметно улучшились в III квартале 2019 года

Аналитика 23.10.2019 16:46
437 0
23.10.2019 16:46


Сбербанк представил новый выпуск индекса потребительской уверенности — потребительский индекс Иванова. Согласно ему, в III квартале 2019 года наблюдается существенное улучшение динамики индекса потребительских настроений по сравнению с предыдущим кварталом. Он поднялся с минус 21% до минус 16%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, рост показали все компоненты индекса.  
Ярослав Лисоволик, глава Sberbank Investment Research: «Подобная динамика индекса Иванова соответствует нашим предположениям о том, что в отсутствие негативного новостного потока настрой постепенно будет улучшаться. Повышению потребительской уверенности также способствовало ускорение ростов доходов в 3 квартале, зафиксированное официальной статистикой».
Потребительский индекс вырос на 5 пп до минус 16% в 3К19. Рост показали все компоненты индекса, при этом заметнее всего улучшились индикаторы личного благосостояния и индекс оценки условий для совершения крупных покупок. Это коррелирует с ускорившимся ростом номинальных доходов, и позитивной динамикой реальных располагаемых доходов населения в 3 квартале опубликованной официальной статистикой.
Также респонденты отметили некоторое снижение инфляции, что позитивно сказалось на оценке экономических условий для создания сбережений. Доля тех, кто считает текущую экономическую ситуацию благоприятной для формирования сбережений, увеличилась на 1 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года, достигнув 19%. В чистом выражении индекс, отражающий склонность респондентов к сбережениям, повысился до минус 28% по сравнению с минус 31% в III квартале 2018 года.
«Ивановы», как и раньше, стремятся меньше тратить на продукты питания, но при этом они стали не так активно экономить на непродовольственных товарах (во всех категориях). Значительнее всего сократилась доля тех, кто ограничивает расходы на отдых, — до 38% (III квартал 2019 года) по сравнению с 43%(II квартал 2019 года). Около 59% (против 62% кварталом ранее) стремятся меньше тратить на еду вне дома. Доля тех, кто пытается экономить на развлечениях, уменьшилась на 4 п. п. до 50%, на ЖКУ — на 2 п. п. до 22%. Рекордно низкого уровня достигла доля тех, кто намерен снизить расходы на медицину — 19% против 23% в предыдущем опросе.
85% участников опроса имеют официальное место работы, 15% работают без оформления трудового договора. У 42% респондентов имеется дополнительный источник дохода (например, подработка или сдача в аренду квартиры). Только четверть из них декларируют его официально.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
«Росстату не верим»: волгоградцы рассказали правду о своих доходах
21.10.2019 20:00
32353 35
На жителях Волгоградской области недостаточно экономят
02.10.2019 12:16
5806 21
Волгоградцы стали чаще отдыхать за границей
27.09.2019 12:28
3720 16
Аналитика
23.10.2019 13:08
Аналитика 23.10.2019 13:08
824 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.10.2019 12:09
Аналитика 22.10.2019 12:09
6250 21 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.10.2019 20:00
Аналитика 21.10.2019 20:00
32353 35 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.10.2019 12:57
Аналитика 14.10.2019 12:57
6551 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.10.2019 15:24
Аналитика 10.10.2019 15:24
5414 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.10.2019 20:57
Аналитика 06.10.2019 20:57
33954 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.10.2019 12:16
Аналитика 02.10.2019 12:16
5806 21 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.09.2019 13:53
Аналитика 30.09.2019 13:53
2420 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.09.2019 12:28
Аналитика 27.09.2019 12:28
3720 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.09.2019 11:41
Аналитика 23.09.2019 11:41
3526 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.09.2019 16:37
Аналитика 20.09.2019 16:37
29178 24 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.09.2019 08:29
Аналитика 16.09.2019 08:29
14524 23 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.09.2019 08:25
Аналитика 14.09.2019 08:25
12008 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.09.2019 11:03
Аналитика 12.09.2019 11:03
5790 29 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.09.2019 20:00
Аналитика 10.09.2019 20:00
36420 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:02
В центре Волгограда хвойники из Александровского сквера получили новую пропискуСмотреть фотографии
17:31
Три человека погибли в лобовом ДТП на «смертельной» трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:20
Под Волгоградом спешивший водитель протаранил автомобиль ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Врачи спасают жизнь экс-мэра Волжского после аварии с двумя жертвамиСмотреть фотографии
14:22
Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарокСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области в ДТП с участием экс-мэра Волжского погибли два человека Смотреть фотографии
13:41
Операторы электронных площадок — за сохранение конкуренцииСмотреть фотографии
13:38
Губернатор Волгоградской области озадачил «правую руку» делом на 200 миллиардовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
В Волгограде за смертельное падение малыша из окна судят его матьСмотреть фотографии
12:43
В Волгограде угнали белый «Лексус» гендиректора ОООСмотреть фотографии
12:06
Удобно и экологично: электронную квитанцию на оплату электроэнергии получают более 50 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области на взятке полицейскому попался заботливый отецСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде вскрыли аферу на 12 млн при строительстве жилья для нужд Минобороны РФСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде тучи сгущаются над «Сосновым бором» фигуранта дела о поджоге дома губернатора Смотреть фотографии
10:00
Сельский час: руководители районов Волгоградской области делают головокружительную карьеруСмотреть фотографии
09:48
Директор Волгоградской филармонии Станислав Малых возглавит областной комитет культурыСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде накрыли преступную группу похитителей денег коммерческих банковСмотреть фотографии
09:41
Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» станет чиновником администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде УК оштрафовали за полчища членистоногих в многоэтажкеСмотреть фотографии
07:06
Газовики заплатят волгоградской пенсионерке за месяц жизни без плиты из-за «плохих соседей»Смотреть фотографии
20:25
Задержанные с семечками у Вечного огня в Волгограде после проверки ЮВО оказались не военнымиСмотреть фотографии
17:37
"Новоселье переносится": в Волгограде не нашлось однушек для 33 семей из аварийных домов Смотреть фотографии
17:29
Чиновников обязали заняться многострадальной дорогой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»Смотреть фотографии
15:33
В Волгограде жадной хозяйке кафе светит судимость за долги по зарплатеСмотреть фотографии
15:17
Французский шик у «Красного Октября»: в Волгограде доделывают стильный скверСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
Волгоградским УК "дадут пинка" из-за отсутствия теплаСмотреть фотографии
13:47
В Волгоградской области выросло число миллионеровСмотреть фотографии
13:39
Новому-старому финансисту Волгоградской области губернатор поставил задачу сформировать бюджет мечты Смотреть фотографииCмотреть видео
13:02
За могилу Ермана в центре Волгограда муниципальное учреждение оштрафовали на 200 тысячСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 