Борьба с коррупцией

Под Волгоградом вернули в собственность района отданную главой-коррупционером землю

Борьба с коррупцией 22.09.2019 16:41
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22.09.2019 16:41


Прокуратура Городищенского района истребовала через суд у частника из незаконного владения земельный участок площадью 1000 кв. метров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, с иском в суд в интересах неопределенного круга лиц обратился исполняющий обязанности районного прокурора. Свои требования он мотивировал тем, что ранее глава Россошинского сельского поселения Городищенского района Петр Шляхов, признанный виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и  служебном подлоге, незаконно передал эту землю частному лицу. Приговор вступил в законную силу. Следствием и судом было доказано, что Шляхов выдавал поддельные дубликаты постановлений администрации Россошинского сельского поселения о предоставлении земельных участков своим знакомым в частную собственность, зная, что эти земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находятся в ведении Городищенского района. На основании заверенных главой поселения поддельных дубликатов постановлений, физические лица оформляли на безвозмездной основе право собственности на земельные участки. Таким образом, из собственности муниципального образования с конца 2009 года по май 2015 года незаконно выбыли 45 земельных участков общей кадастровой стоимостью 6 637 596 рублей. 
Представитель ответчика в суде утверждал, что частное лицо, которое приобрело спорный земельный участок, является добросовестным приобретателем. Однако суд, изучив материалы дела, требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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