



Сегодня ученый совет Волгоградского медицинского университета принял решение рекомендовать Министерству здравоохранения РФ назначить готовящегося передать полномочия ректора Владимира Петрова президентом ВУЗа.





Таким образом, назначение может состояться практически одновременно с назначением профильным министерством нового ректора медуниверситета, которого выберут сегодня на специальной конференции . Как сообщает ИА «Высота 102», академик, профессор, обладатель всевозможных званий в области медицины Владимир Петров, скорее всего, продолжит заведовать кафедрой клинической фармакологии и являться главным внештатным специалистом Минздрава России – клиническим фармакологом.





Ректором Волгоградского медицинского университета (на тот момент института) Владимир Петров стал в далеком 1990 году. С тех пор биография незаурядного руководителя волгоградского ВУЗа сильно обогатилась благодаря выдающимся достижениям.

Владимир Петров – первый выпускник Волгоградского медицинского института, избранный действительным членом РАМН. Автор более 700 научных работ, в их числе учебники, монографии, книги, по которым учатся студенты и врачи всех регионов России. Основатель и первый заведующий кафедрой клинической фармакологии. Организатор и руководитель НИИ фармакологии в Волгограде. Автор 25 изобретений и патентов. Под руководством профессора защищены 22 докторские и 97 кандидатских диссертаций. Создатель школы клинической фармакологии.

Владимир Петров явился инициатором и организатором проведения 1-го Всероссийского съезда фармакологов в Волгограде. Ученый не раз представлял отечественную медицинскую науку на многочисленных международных симпозиумах и конгрессах, читая лекции в университетах Италии, Франции, США.

Владимир Петров удостоен многих наград и званий, в том числе «Заслуженный деятель науки РФ». В 1996 году американский биографический институт назвал волгоградского профессора «Человеком года». За большой вклад в медицинскую науку, создание школы клинических фармакологов, подготовку специалистов для практического здравоохранения России и более чем 60 зарубежных стран, разработку и внедрение в клинику целого ряда новых высокоэффективных отечественных лекарств в 2001 году Владимир Петров награжден Орденом Почета.





