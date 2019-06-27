Здравоохранение

Владимира Петрова - в президенты: Волгоградский медуниверситет не расстанется с ректором-легендой

Здравоохранение 27.06.2019 14:08
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27.06.2019 14:08


Сегодня ученый совет Волгоградского медицинского университета принял решение рекомендовать Министерству здравоохранения РФ назначить готовящегося передать полномочия ректора Владимира Петрова президентом ВУЗа. 

Таким образом, назначение может состояться практически одновременно с назначением профильным министерством нового ректора медуниверситета, которого выберут сегодня на специальной конференции. Как сообщает ИА «Высота 102», академик, профессор, обладатель всевозможных званий в области медицины Владимир Петров, скорее всего, продолжит заведовать кафедрой клинической фармакологии и являться главным внештатным специалистом Минздрава России – клиническим фармакологом. 

Ректором Волгоградского медицинского университета (на тот момент института) Владимир Петров стал в далеком 1990 году. С тех пор биография незаурядного руководителя волгоградского ВУЗа сильно обогатилась благодаря выдающимся достижениям.
Владимир Петров – первый выпускник Волгоградского медицинского института, избранный действительным членом РАМН. Автор более 700 научных работ, в их числе учебники, монографии, книги, по которым учатся студенты и врачи всех регионов России. Основатель и первый заведующий кафедрой клинической фармакологии. Организатор и руководитель НИИ фармакологии в Волгограде. Автор 25 изобретений и патентов. Под руководством профессора защищены 22 докторские и 97 кандидатских диссертаций. Создатель школы клинической фармакологии. 
Владимир Петров явился инициатором и организатором проведения 1-го Всероссийского съезда фармакологов в Волгограде. Ученый не раз представлял отечественную медицинскую науку на многочисленных международных симпозиумах и конгрессах, читая лекции в университетах Италии, Франции, США.
Владимир Петров удостоен многих наград и званий, в том числе «Заслуженный деятель науки РФ». В 1996 году американский биографический институт назвал волгоградского профессора «Человеком года». За большой вклад в медицинскую науку, создание школы клинических фармакологов, подготовку специалистов для практического здравоохранения России и более чем 60 зарубежных стран, разработку и внедрение в клинику целого ряда новых высокоэффективных отечественных лекарств в 2001 году Владимир Петров награжден Орденом Почета.


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