Аналитика

«Высота 102»ТВ: В степях Волгоградской области потомок поволжских немцев взрастил дивный сад

Аналитика 14.06.2019 20:11
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14.06.2019 20:11



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: первый претендент на участие в выборах губернатора пришел в облизбирком, медики готовятся отметить профессиональный праздник, немец взращивает дивный сад в степи, жара в большом городе диктует соблюдение правил безопасности и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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