В Волгограде на жарком слете ЛДПРовцы поклялись бороться до конца за своего кандидата в губернаторы





Сегодня на областном слете ЛДПР активисты партии из разных районов Волгоградской области высказали свое отношение к работе регионального отделения политической силы, а также выразили поддержку потенциальному кандидату в губернаторы. Как сообщает ИА «Высота 102», с местными партийцами общались депутаты Госдумы: первый заместитель руководителя центрального аппарата партии Сергей Каргинов, куратор ЛДПР по Волгоградской области Игорь Торощин, Александр Курдюмов, а также координатор реготделения Сергей Попов. Как отметил Сергей Каргинов, расширенное заседание в Волгограде центральный аппарат партии организовал по поручению председателя Владимира Жириновского. Цель слета, на который приехали сторонники ЛДПР из всех районов области, - «провести срез мнений». Судя по выступлениям из душного зала, пустевшего по ходу заседания, «срез» получился в пользу куратора ЛДПР по региону Игоря Торощина. «Жириновцы» хвалили депутата Госдумы за работу в области и выражали готовность «биться за него до конца на этих выборах». Выкрики с мест: «Торощина в губернаторы!» были поддержаны аплодисментами. Координатор реготделения ЛДПР Сергей Попов также был удостоен похвалы от активиста из глубинки, как «хороший организатор».



