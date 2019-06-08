В Волгограде на жарком слете ЛДПРовцы поклялись бороться до конца за своего кандидата в губернаторы

Выборы 08.06.2019 20:30
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08.06.2019 20:30
Сегодня на областном слете ЛДПР активисты партии из разных районов Волгоградской области высказали свое отношение к работе регионального отделения политической силы, а также выразили поддержку потенциальному кандидату в губернаторы. Как сообщает ИА «Высота 102», с местными партийцами общались депутаты Госдумы: первый заместитель руководителя центрального аппарата партии Сергей Каргинов, куратор ЛДПР по Волгоградской области Игорь Торощин, Александр Курдюмов, а также координатор реготделения Сергей Попов. Как отметил Сергей Каргинов, расширенное заседание в Волгограде центральный аппарат партии организовал по поручению председателя Владимира Жириновского. Цель слета, на который приехали сторонники ЛДПР из всех районов области, - «провести срез мнений». Судя по выступлениям из душного зала, пустевшего по ходу заседания, «срез» получился в пользу куратора ЛДПР по региону Игоря Торощина. «Жириновцы» хвалили депутата Госдумы за работу в области и выражали готовность «биться за него до конца на этих выборах». Выкрики с мест: «Торощина в губернаторы!» были поддержаны аплодисментами. Координатор реготделения ЛДПР Сергей Попов также был удостоен похвалы от активиста из глубинки, как «хороший организатор».
Сам Попов произнес искрометную речь, обвинив некоторых районных координаторов в «слиянии с «Единой Россией» и выразил уверенность, что ЛДПР проведет в области успешные выборы, если «не сольют свои же». Координатор реготделения также сделал реверанс в сторону потенциального кандидата в губернаторы Торощина, отметив, что тот по приезду «не бежит сразу на Ленина,25, а идет к людям». По итогам расширенного заседания первый заместитель руководителя центрального аппарата партии Сергей Каргинов заметил, что местное реготделение произвело на него «великолепное впечатление». Кстати, свое опоздание с коллегами на слет столичный гость объяснил трудностями организации мероприятия. Никаких выводов по поводу того, кто реально может стать кандидатом от ЛДПР на пост губернатора Волгоградской области, из уст столичного функционера не прозвучало.О сложившейся в стане либерал-демократов ситуации перед выдвижением партийного кандидата ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «Неудачники-варяги при поддержке предателей ЛДПР стремятся на выборы губернатора Волгоградской области».
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