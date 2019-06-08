Выборы

В Волгограде собравшиеся на слет сторонники ЛДПР уже час ждут гостей из Москвы

Выборы 08.06.2019 16:18
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08.06.2019 16:18


Сегодня на 15.00 в ДК Профсоюзов в центре Волгограда был назначен старт регионального слета сторонников ЛДПР. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятие прибыли более 700 человек со всей Волгоградской области. Однако большое собрание до сих пор не началось и в рядах партийцев, вынужденных ждать на улице и в душном помещении, растет недовольство. Негатив высказывается в адрес коллег из столицы. Как рассказал ИА «Высота 102» один из рядовых членов ЛДПР, высказываются предположения, что москвичи задержались на встрече в администрации региона. По некотором данным, инициатором сбора «жириновцев» стал депутат Госдумы Александр Курдюмов  - бывший кандидат в губернаторы Нижегородской области. Теперь он  претендует на выдвижение от ЛДПР в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской области. Курдюмов прилетел в Волгоград накануне в сопровождении нескольких сторонников. 
О сложившейся в стане либерал-демократов ситуации перед выдвижением партийного кандидата ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «Неудачники-варяги при поддержке предателей ЛДПР стремятся на выборы губернатора Волгоградской области».

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