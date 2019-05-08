Бойцы ОМОНа провезли дитя Сталинграда по памятным местам

От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 13:35
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08.05.2019 13:35
В Волгограде росгвардейцы устроили для школьников автопробег по памятным местам Сталинградской битвы в рамках всероссийской акции "Вахта памяти. Сыны Великой Победы". Как рассказали сегодня ИА "Высота 102" в региональном управлении ведомства, в мероприятии приняла участия дитя Сталинграда Дэя Григорьевна Вразова. Несмотря на пожилой возраст, она активно занимается поисковой работой, собирает информацию о бойцах, которые похоронены в братских могилах.
Вместе с воспитанниками молодежного центра Советского района Волгограда и учениками кадетского класса школы № 35 имени Виталия Дубины ветеран посетила памятник работникам “Сталинградской ГРЭС” в Кировском районе, которые, невзирая на бомбежки и обстрелы города, до последнего давали электроэнергию госпиталям и предприятиям. За это многие сотрудники ГРЭС отдали свою жизнь. Так, кочегар Константин Николаевич Харитонов встал под потоки горящего мазута, лившегося из поврежденной при обстреле трубы, чтобы закрыть задвижку и предотвратить пожар.
Доехали до железнодорожной станции Бекетовка, где во время Сталинградской битвы шли тяжелые бои и откуда на рытье окопов отправлялись мирные жители города на Волге. Побывали участники пробега и на месте, где находился вспомогательный пункт управления генерала Михаила Степановича Шумилова, командующего войсками 64-й армии. Конечной точкой автопробега стал памятник воинам 10-й дивизии НКВД в Ворошиловском районе Волгограда. Бойцы этой дивизии вместе с милиционерами и участниками добровольных истребительных отрядов первыми приняли удар немецких войск и держали оборону до подхода основных сил. Там участники пробега, среди которых были и байкеры из мотоклуба "Ночные волки. Сталинграда", возложили цветы.
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