Аналитика

«Высота 102»ТВ: Семью не следившего за языком волгоградского экс-депутата преследуют скандалы

Аналитика 26.04.2019 20:17
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26.04.2019 20:17



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: губернатор и главный полицейский области на Северном Кавказе, памятная акция чернобыльцев, сына скандального волгоградского экс-депутата лишили статуса судьи и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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