



Новоиспеченный директор МКП «Тепловые сети» Волжского задолжал по решению суда несколько миллионов рублей, которые несколько лет назад взял под проценты у своей знакомой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Волжского городского суда и Волгоградского облсуда, городской суд еще в июле 2016 года вынес решение, которым обязал Сергея Колпакова, недавно назначенного на должность директора муниципального предприятия, выплатить 7 миллионов 59 тысяч 858 рублей 22 копейки – долг и проценты за пользование чужими деньгами. В октябре этого же года решение суда вступило в законную силу, было возбуждено исполнительное производство. Кроме того, на сайте федеральной службы судебных приставов Сергей Колпаков также числится должником, в том числе и по непогашенным кредитам. Открытая сумма задолженности - более 1 миллиона рублей.

Между тем, согласно данным из ЕГРЮЛ на 16 января, он является одним из учредителей и генеральным директором ООО «Энергостроймонтаж». Только на 30 января 2019 года назначено внеочередное собрание участников общества, одним из повестки дня которого является освобождение генерального директора от занимаемой должности.

Сергей Колпаков вступил в должность директора МКП «Тепловые сети» 15 января 2019 года, то есть, будучи руководителем коммерческого предприятия. Предыдущий руководитель Феликс Макаровский уволился в конце декабря прошлого года. Сергея Колпакова представили как специалиста с двумя высшими образованиями, посвятившего строительной отрасли 20 лет трудовой жизни.



