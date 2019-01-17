Масштабный ремонт и полное переоснащение: стоматология №12 продолжает модернизацию

Здравоохранение 17.01.2019 16:53 Реклама
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17.01.2019 16:53
Современное оборудование, лучшие врачи и новые возможности для диагностики и лечения появились в обособленном структурном подразделении ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №12». Оно расположено в здании поликлиники больницы №15, что делает доступнее медицинскую помощь для жителей доканальной части Красноармейского района Волгограда.
Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, в 2016 году по программе реструктуризации медицинских учреждений региона стоматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 15 было выделено из ее состава и переподчинено стоматологической поликлинике №12. Благодаря такому объединению маленькое, технически устаревшее отделение попало под управление ведущей клиники Волгограда.
2018 год для поликлиники стал годом модернизации: проведен капитальный ремонт помещений, открыт современный стерилизационный кабинет, закуплено высокотехнологичное медицинское оборудование, мебель и компьютерная техника. В соответствии с современными требованиями с 8 до 15 увеличено количество лечебных кабинетов.
«Теперь пациенты имеют возможность пройти полную диагностику, комплексное лечение стоматологических заболеваний и по новому адресу поликлиники. Диагностика в отделении проходит с использованием современного ортопантомографа с функцией компьютерного томографа. Этот аппарат создает и привычные двухмерные снимки, и объемные трехмерные изображения, на которых можно подробно рассмотреть каждый миллиметр интересующей области», — рассказала главный врач ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №12» Светлана Ставская.
Пациентов принимают врачи-стоматологи-терапевты, хирурги, ортопеды, детские стоматологи, ортодонты, а также врач-имплантолог и гигиенист стоматологический.
Подробнее о подразделении – в видео
Новое структурное подразделение ГАУЗ КСП № 12 находится по адресу: ул. Андижанская,1А.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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