Аналитика
Главное

Волгоградский «Прудбой» признан лучшим полигоном России

Аналитика 29.12.2018 12:16
335 0
29.12.2018 12:16

«Прудбой» в Волгоградской области признан лучшим межвидовым полигоном России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, это звание волгоградская военная площадка получила по итогам 2018-го года.
Учебная база «Прудбоя» позволяет проводить не только плановые мероприятия, но внезапные проверки боевой готовности. Особую славу полигон получил благодаря проведению на них всероссийских и международных военных игр: «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Именно на «Прудбое» есть специальные площадки  и трассы для проведения таких масштабных соревнований. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: Движение Волгограда вперед не остановить
25.12.2018 20:03
52777 3
«Высота 102» ТВ: В зимнем Волгограде полным ходом идет озеленение
11.12.2018 20:04
45501 6
«Высота 102»ТВ: Жители Волгограда могут рассчитывать на помощь с оплатой вывоза мусора
24.12.2018 20:02
40240 0
Аналитика
28.12.2018 20:16
Аналитика 28.12.2018 20:16
33787 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.12.2018 20:03
Аналитика 27.12.2018 20:03
28933 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.12.2018 14:15
Аналитика 27.12.2018 14:15
10574 11 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.12.2018 12:40
Аналитика 27.12.2018 12:40
11466 57 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.12.2018 20:05
Аналитика 26.12.2018 20:05
39987 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.12.2018 20:03
Аналитика 25.12.2018 20:03
52777 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.12.2018 10:45
Аналитика 25.12.2018 10:45
10006 39 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.12.2018 20:02
Аналитика 24.12.2018 20:02
40240 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.12.2018 10:48
Аналитика 22.12.2018 10:48
13588 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.12.2018 20:11
Аналитика 21.12.2018 20:11
33853 14 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.12.2018 16:05
Аналитика 21.12.2018 16:05
4992 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.12.2018 06:13
Аналитика 21.12.2018 06:13
3295 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.12.2018 20:01
Аналитика 20.12.2018 20:01
31441 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.12.2018 20:01
Аналитика 19.12.2018 20:01
27543 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.12.2018 20:04
Аналитика 18.12.2018 20:04
35010 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:36
В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышуСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области главу стройфирмы судят за уклонение от уплаты 100 млн рублей налоговСмотреть фотографии
14:32
Волгоградские полицейские задорно подвели итоги годаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Замгубернатора Волгоградской области по социальным вопросам покинула кабинет на пр. Ленина Смотреть фотографии
13:26
На реконструкцию Волгоградского онкодиспансера выделено 1,8 миллиарда рублейСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде бывший участковый стал миллионером за счет сослуживцевСмотреть фотографии
12:34
Трудно поверить: после теракта в здании ЖД-вокзала Волгограда прошло пять летСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Волгоградский «Прудбой» признан лучшим полигоном России
11:28
«Мы три года ждали торжества справедливости!»: жители Волжского больше не будут платить за несуществующую услугуСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде вспоминают политика с большой буквы – Алевтину АпаринуСмотреть фотографии
11:16
Волгоградскую митрополию возглавит епископ Феодор: митрополит Герман ушел на покойСмотреть фотографии
11:14
Волгоградские полицейские изъяли более 20 килограммов «икры красного цвета»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде пострадала пожилая пассажирка автобусаСмотреть фотографии
10:01
«Царицынский»: горожане дали имя новому парку в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:59
В Волгоградской области утверждены новые тарифы на электроэнергию для населения в 2019 году Смотреть фотографии
09:58
В новогодние каникулы больницы Волгоградской области будут работать в особом режимеСмотреть фотографии
20:16
«Высота 102»ТВ: Среди событий года жители Волгограда назвали ЧМ и летний ливень Cмотреть видео
17:25
Волгограду не хватает праздничного светаСмотреть фотографии
17:21
Волгоградец самовольно перекрыл доступ к Волго-Донскому судоходному каналуСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде на площади Павших Борцов поселилась новогодняя сказкаСмотреть фотографии
15:42
В двух храмах Волгограда верующие встретят Новый год молитвойСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде из-за увольнения беременной воспитательницы завели уголовное дело Смотреть фотографии
15:28
Улицы Волгограда сковали предновогодние пробкиСмотреть фотографии
14:38
Рейтинг неплательщиков: Волгоградская элита входит в новый год с долгамиСмотреть фотографии
13:39
Центробанк РФ через суд ликвидировал автоломбард на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области назвали лучших спортсменов и командыСмотреть фотографии
12:15
«Сады Придонья» вкладывают серьезные инвестиции в развитие сельского хозяйстваСмотреть фотографии
11:26
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Безработная из Волгограда надолго запомнит предновогоднюю поездку в Москву
10:40
Жители Волгограда завалили почту письмами Деду МорозуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 