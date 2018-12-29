Волгоградский «Прудбой» признан лучшим полигоном России

«Прудбой» в Волгоградской области признан лучшим межвидовым полигоном России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, это звание волгоградская военная площадка получила по итогам 2018-го года.

Учебная база «Прудбоя» позволяет проводить не только плановые мероприятия, но внезапные проверки боевой готовности. Особую славу полигон получил благодаря проведению на них всероссийских и международных военных игр: «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Именно на «Прудбое» есть специальные площадки и трассы для проведения таких масштабных соревнований.



