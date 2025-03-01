Эксперимент с проверкой ОСАГО по камерам на волгоградских дорогах отложили до лета

Запуск потоковой проверки полисов ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения на дорогах в Волгоградской области отложен на несколько месяцев. О переносе эксперимента с 1 марта на 30 июня 2025 года сообщил Российский союз автостраховщиков, передает V102.RU.

По данным РСА, с инициативой о продлении срока для подготовки старта эксперимента выступил Минфин России.

- РСА не является непосредственным участником технологического процесса по запуску системы проверки ОСАГО с помощью камер, однако со своей стороны считает важным, чтобы эксперимент заработал в полной мере, - отмечают в союзе автостраховщиков. - Данный проект - это социально значимая инициатива. Этот эксперимент реализуется государством в целях защиты прав потерпевших и, в том числе, призван стать индикатором законопослушности гражданина.

Ранее сообщалось, что эксперимент должен был заработать с 1 марта в нескольких регионах России, в числе которых называлась и Волгоградская область.