Транспорт

В Волгограде рост стоимости проезда в маршрутках не превысил 5 рублей

Транспорт 02.08.2024 12:19
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02.08.2024 12:19


С 1 августа в Волгограде одновременно с ростом стоимости проезда в городских трамваях, троллейбусах и автобусах, цены взвинтили и водители маршруток. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию, рост расценок на маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, составил до 5 рублей.

- Компании-перевозчики заранее уведомили Департамент городского хозяйства об увеличении стоимости проезда на нерегулируемых маршрутах с 1 августа. Увеличение стоимости составляет до 5 рублей в зависимости от маршрута, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Редакция также запрашивала конкретную информацию по каждому частному маршруту, которые затронула индексация расценок, однако эти данные власти оперативно предоставить затруднились.

Напомним, ранее стало известно об увеличении с 1 августа стоимости проезда на волгоградских маршрутах, работающих по регулируемым тарифам. По информации властей, проезд в городских трамваях, троллейбусах и автобусах теперь составляет при оплате наличными - 35 рублей, банковской картой – 32 рубля, картой «Волна» 26 рублей за поездку.

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