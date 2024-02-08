Происшествия

Прибывший из СИЗО волгоградец умер ночью в стенах колонии

Происшествия 08.02.2024 18:08
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08.02.2024 18:08


В исправительной колонии общего режима № 12 в Волжском Волгоградской области сегодня, 8 февраля, умер осужденный за разбой заключенный. Как стало известно V102.RU от собственного источника, 66-летнего мужчину накануне этапировали из следственного изолятора для дальнейшего отбывания наказания.   

В пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области смерть отбывавшего наказание в ИК-12 мужчины подтвердили. 

— Заключенному ночью стало плохо и он обратился за помощью в медчасть. К сожалению, спасти его не удалось. Смерть констатировал прибывший фельдшер СМП, — прокомментировали информагентству в ведомстве. 

Как уточнили в региональном управлении ФСИН, скончавшийся не имел хронических заболеваний. По сведениям «Высоты 102», осужденный скончался из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. 

Напомним, что в Суровикинском районе Волгоградской области нашли труп готовившегося к выходу из колонии № 19 заключенного. Тело обнаружили в тамбуре при входе в здание третьего отряда. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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