Прибывший из СИЗО волгоградец умер ночью в стенах колонии

В исправительной колонии общего режима № 12 в Волжском Волгоградской области сегодня, 8 февраля, умер осужденный за разбой заключенный. Как стало известно V102.RU от собственного источника, 66-летнего мужчину накануне этапировали из следственного изолятора для дальнейшего отбывания наказания.

В пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области смерть отбывавшего наказание в ИК-12 мужчины подтвердили.

— Заключенному ночью стало плохо и он обратился за помощью в медчасть. К сожалению, спасти его не удалось. Смерть констатировал прибывший фельдшер СМП, — прокомментировали информагентству в ведомстве.

Как уточнили в региональном управлении ФСИН, скончавшийся не имел хронических заболеваний. По сведениям «Высоты 102», осужденный скончался из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Напомним, что в Суровикинском районе Волгоградской области нашли труп готовившегося к выходу из колонии № 19 заключенного. Тело обнаружили в тамбуре при входе в здание третьего отряда.

Фото: архив ИА «Высота 102»