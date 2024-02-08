Политика

ЦИК допустил на выборы президента России четырех кандидатов

Политика 08.02.2024 16:57
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08.02.2024 16:57


Сегодня, 8 февраля, стали известны все кандидаты, которые примут участие в выборах президента России в марте текущего года, передает V102.RU.

- Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата, - цитирует РИА Новости председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

В качестве кандидатов официально зарегистрированы Владимир Путин (самовыдвижение), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). 

Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании отказала в регистрации Сергею Малинковичу («Коммунисты России») и Борису Надеждину («Гражданская инициатива»), так как было выявлено более 5% недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в их поддержку. Отказано также в регистрации эко-активисту Анатолию Баташову и бьюти-блогеру Раде Русских по причине недостаточного количества подписей и непредставление других необходимых документов. 

Напомним, что выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.  

Фото: ЦИК России

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