ЦИК допустил на выборы президента России четырех кандидатов

Сегодня, 8 февраля, стали известны все кандидаты, которые примут участие в выборах президента России в марте текущего года, передает V102.RU.

- Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата, - цитирует РИА Новости председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

В качестве кандидатов официально зарегистрированы Владимир Путин (самовыдвижение), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании отказала в регистрации Сергею Малинковичу («Коммунисты России») и Борису Надеждину («Гражданская инициатива»), так как было выявлено более 5% недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в их поддержку. Отказано также в регистрации эко-активисту Анатолию Баташову и бьюти-блогеру Раде Русских по причине недостаточного количества подписей и непредставление других необходимых документов.

Напомним, что выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Фото: ЦИК России