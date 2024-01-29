



Центральная избирательная комиссия России сегодня, 29 января, уведомила о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на должность Президента, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение комиссии.

– Ранее кандидат представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в свою поддержку. По итогам проверки рабочей группы выявлено 0,15% недействительных подписей, что дает возможность зарегистрировать кандидата, – уточнили в ЦИК РФ.

Также сообщается, что ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидатов на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина (самовыдвижение) и Леонида Слуцкого (ЛДПР), уполномоченных представителей партии «НАРОДНЫЙ СОЮЗ» и уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата Николая Харитонова (КПРФ).

Фото: kremlin.ru