Политика

ЦИК зарегистрировала Путина как кандидата на должность Президента России

Политика 29.01.2024 12:30
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29.01.2024 12:30


Центральная избирательная комиссия России сегодня, 29 января, уведомила о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на должность Президента, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение комиссии. 

Ранее кандидат представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в свою поддержку. По итогам проверки рабочей группы выявлено 0,15% недействительных подписей, что дает возможность зарегистрировать кандидата, – уточнили в ЦИК РФ. 

Также сообщается, что ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидатов на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина (самовыдвижение) и Леонида Слуцкого (ЛДПР), уполномоченных представителей партии «НАРОДНЫЙ СОЮЗ» и уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата Николая Харитонова (КПРФ).

Фото: kremlin.ru

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