В Волгоградской области нашли вмерзший в лед труп человека





В Волгоградской области накануне в реке обнаружили труп человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, страшную находку сделали вблизи хутора Добринка Суровикинского района местные жители.

Сообщается, что тело мертвого мужчины находилось примерно в полукилометре от населенного пункта в реке Добрая 10 декабря. При этом извлечь его на берег оказалось невозможным – труп вмерз в лед.

По имеющимся сведениям, извлекать тело мужчины, личность которого пока неизвестна, будут сегодня, 11 декабря, с привлечением специальных сил и средств.