Происшествия

В Волгоградской области нашли вмерзший в лед труп человека

Происшествия 11.12.2023 11:36
0
11.12.2023 11:36


В Волгоградской области накануне в реке обнаружили труп человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, страшную находку сделали вблизи хутора Добринка Суровикинского района местные жители. 

Сообщается, что тело мертвого мужчины находилось примерно в полукилометре от населенного пункта в реке Добрая 10 декабря. При этом извлечь его на берег оказалось невозможным – труп вмерз в лед. 

По имеющимся сведениям, извлекать тело мужчины, личность которого пока неизвестна, будут сегодня, 11 декабря, с привлечением специальных сил и средств.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.12.2023 12:46
Происшествия 11.12.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2023 11:25
Происшествия 11.12.2023 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2023 10:28
Происшествия 11.12.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2023 08:58
Происшествия 11.12.2023 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2023 10:18
Происшествия 10.12.2023 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2023 09:32
Происшествия 10.12.2023 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2023 08:35
Происшествия 09.12.2023 08:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2023 11:20
Происшествия 08.12.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2023 10:16
Происшествия 08.12.2023 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2023 09:38
Происшествия 08.12.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2023 09:24
Происшествия 08.12.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 21:15
Происшествия 07.12.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 20:21
Происшествия 07.12.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 18:26
Происшествия 07.12.2023 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 16:38
Происшествия 07.12.2023 16:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:21
Из администрации Волгоградской области вынесут 60 старых креселСмотреть фотографии
14:07
Торговке рыбой под Волгоградом грозит до 5 лет за причинение ожогов полицейскомуСмотреть фотографии
13:36
В Волжском из спуска 3-тонной люстры устроят шоуСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде трое детей от 3 до 5 лет отравились угарным газомСмотреть фотографии
12:36
Александру Пахмутову госпитализировали с COVID-19Смотреть фотографии
12:16
Волгоградцы пожаловались Путину на чиновников из мрака сгнившей общагиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Мэр Волжского Игорь Воронин взял в замы очаровательную блондинкуСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области нашли вмерзший в лед труп человекаСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом пьяница на Infiniti разбился с компаниейСмотреть фотографии
10:38
Андрей Бочаров побывал на завтраке у сельчан, в дома которых пришел газСмотреть фотографии
10:28
В Волжском двое подростков убежали из центра помощи детямСмотреть фотографии
10:19
Волгоград украсили плакатами ко Дню Конституции РФ с грубой ошибкойСмотреть фотографии
10:06
25% волгоградцев не накопят на первый ипотечный взнос и через 10 летСмотреть фотографии
09:38
Волгоградские чиновники сняли ролик о вооруженном нападении на школуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Почти половина работодателей выплатит волгоградцам «тринадцатую»Смотреть фотографии
08:58
В Волжском ночью насмерть разбился водитель DatsunСмотреть фотографии
08:22
Может убить только так: в центре Волгограда на проспекте Ленина раскрошился чугунный люкСмотреть фотографии
21:34
Родился и погиб в апреле: под Волгоградом увековечили память мобилизованного участника СВОСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде определили нового главу регионального фонда капремонтаСмотреть фотографии
19:18
Написали Бастрыкину и Генпрокурору: в Волгограде жители выступили против признания их дома аварийнымСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградские волейболистки подрубили «Красные крылья» из ТаганрогаСмотреть фотографии
17:02
В ЦПКиО Волгограда на морозе приготовили 180 кг пловаСмотреть фотографии
16:11
Волгоградцы выбирают для своих детей имена власти и высокого положенияСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде рассказали о состоянии глотнувшего уксус малышаСмотреть фотографии
15:19
Льготу в 50% на оплату ЖКУ дали почетным волгоградцам, но не всемСмотреть фотографии
14:27
Волгоградский «Спартак» в Казани упустил лидерство мужской СуперлигиСмотреть фотографии
14:06
В домах волгоградцев выявили 650 случаев утечки газаСмотреть фотографии
12:58
Adidas и Reebok спустя год решили вернуться в Россию под новым брендомСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде спасают двухлетнего малыша, выпившего уксусСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом выставленный за дверь гость вооружился и отомстил обидчикуСмотреть фотографии
 