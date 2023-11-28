Машинист из Волгограда задержан после кровавого спора с северянином





В городе Балаково Саратовской области задержан 55-летний машинист крана, который в минувшие выходные едва не убил северянина. По информации ИА «СарИнформ», волгоградец воткнул нож в живот жителю Архангельска. Мужчины из разных городов познакомились, приехав в Саратовскую область на заработки.

– Потерпевший 38-летний мужчина прибыл в Балаково из Архангельской области по работе и поселился в гостинице «Сова» на улице Советская, – передают саратовские журналисты. – 26 ноября он напился в номере с жителем Волгограда, который тоже был в командировке. Опьянев, приятели поссорились, и волгоградец ударил архангелогородца ножом в живот.

Сообщается, что потерпевшего увезли в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».