В Котово после фекальной аварии на берег пруда выбросило мертвую рыбу





Жители Котово Волгоградской области зафиксировали мор рыбы в местном пруду. Как рассказали V102.RU котовчане, мертвую рыбу выбросило на берег пруда на набережной в Центральном парке.

– Наверное, это из-за фекального потопа, – предполагают жители.

Котовчане также сообщают, что на поверхности середины пруда всплыли мертвые мальки. При этом горожане переживают за судьбу лебединой семьи, которая обитает на водоеме.



- Если рыба погибла, значит, опасность грозит и лебедям, - говорят котовчане.



Напомним, более недели назад в Котово произошла очередная коммунальная авария. Из-за канализационного засора дурно пахнущая жидкость вылилась на улицы в центре города, затопило нечистотами и подвал здания администрации Котовского района. Своими силами коммунальщики с засором не справились, пришлось вызывать спецтехнику из Волгограда и Саратовской области. Только накануне вечером власти отчитались о завершении основных работ, при этом прочистка канализации продолжается.

Ранее жители вызывали беспокойство тем обстоятельством, что после засора канализации неочищенные стоки вылились в пойме реки Малая Казанка. Накануне сотрудники облкомприроды отобрали пробы на этой местности, которые будут исследованы в лаборатории.

Фото и видео Александра Касьянова